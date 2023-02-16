"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани Путіна

Окупанти хочуть показати у річницю повномасштабного вторгнення, що у них "ще є порох в порохівницях".

РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого, зазначає Подоляк/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.

При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Він наголосив, що росіяни поки що продовжать запускати ці повітряні кулі. Проте 24 лютого вони хочуть влаштувати масштабну ракетну атаку.

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"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще є "порох у порохівницях", – заявив радник голови ОП.

Також Подоляк зазначає, що окупанти зараз шукають тактику для обстрілів України, щоб зменшити свої ракетні втрати.

"Вони (росіяни – ред.) дійсно шукають іншу тактику для того, щоб якось знизити свої ракетні витрати, тому що їхня ракетна спроможність уже не дуже на високому рівні. Особливо з високоточними ракетами, маються на увазі "Калібри", "Іскандери", "Онікси", – заявив він.

Також радник голови ОП додав, що незалежно від того, яку тактику російські загарбники будуть застосовувати, у цьому не буде жодного військового сенсу.

Війна в Україні

Раніше у Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що у Кремля є список цілей для атак в Україні, під загрозою низка об’єктів. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цей перелік об’єктів в РФ визначили ще на початку повномасштабної агресії проти України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів російських загарбників до річниці вторгнення.

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що Україна може вигнати російських окупантів зі своєї землі у 2023 році, проте зробити це буде надзвичайно важко. Якщо українські військові доб’ються такого результату, це означатиме крах російської армії.

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