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"Йде підготовка до масованої атаки": Веніславський назвав небезпечні дати для українців

19 лютого 2023, 18:43
Зараз росіяни використовують повітряні кулі із відбивачами для перевірки української системи ППО.
Федор Вениславский, ракета
Росія може посилити обстріли до річниці вторгнення / УНИАН, Википедия

Країна-агресорка Росія вже з середи може посилити терор проти мирних українців. Загарбники атакуватимуть міста України ракетами та іранськими дронами-камікадзе. Про це заявив Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВРУ Федір Веніславський.

"На мою думку, із 22 по 24 лютого є велика ймовірність загострення військової ситуації", - зазначив Веніславський в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що росіяни наразі використовують повітряні кулі та інші хибні цілі, які імітують проліт ракет та дронів, щоб перевірити системи української ППО. Оскільки окупанти почали активно застосовувати їх упродовж останніх днів, Веніславський вважає, що таким чином триває підготовка до масованої атаки.

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"Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації", - зазначив Веніславський.

Він підкреслив, що, за різними даними, Росія отримала декілька сотень іранських безпілотників Shahed та використала до сотні. Тобто у запасі ще залишилося декілька сотень дронів.

Також у загарбників ще залишилися ракети, хоч їх і критично мало. Веніславський припустив, що з 22 по 24 лютого війська РФ можуть їх використовувати. Водночас він підкреслив, що це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, – до ста ракет.

Загроза масованої атаки росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетний удар по Україні або посилити атаки на фронті. Він не виключив, що причиною цього може бути бажання окупантів показати "сакральність" дати 24 лютого.

Ігнат підкреслив, що російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію. "Всі говорять про сакральні дати – 23 лютого – їх день "захисника вітчизни", тобто дні радянської армії, що наближається. Наступний день – це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо, хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі", - підкреслив він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що Україна готова до різних сценаріїв. Він порадив українцям слухати повітряні сили. "Не забувайте, що у нас класні повітряні сили, тому слухайте, що говорять саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", - зазначив Єрмак.

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війна в Україні війна Росії та України
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