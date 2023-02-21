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"Можемо втратити території і тисячі українських солдатів": РФ наступатиме на 3 напрямках-Тука

21 лютого 2023, 19:27
Георгій Тука заявив, що у російських окупантів був час, щоб підготуватися до нового наступу.
Георгій Тука, російський танк
РФ піде в наступ з 3 напрямків / колаж фото Міноборони РФ, Главред

Російські окупанти вже пішли в наступ, але він незабаром почнеться не тільки на Донбасі. Удару варто очікувати з трьох напрямків. Про це в чаті на Главреді розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука.

Він додав, що за зиму РФ змогла підготуватися до активних бойових дій: підготувала кілька сотень мобілізованих і підтягнула важку броньовану техніку. Також на лінії фронту щодня фіксується використання ворогом авіації.

"Наступ вже почався. Зараз він йде на луганському і донецькому напрямках. Також, за даними розвідки, триває посилена підготовка російських військ на запорізькому напрямку. Судячи з усього, саме на цих трьох напрямках слід очікувати удару Збройних сил Російської Федерації", - сказав Тука.

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Тука вважає, що цей наступ ворога відбере життя тисячі українських військових, але окупантам не вдасться домогтися успіху. Він також не виключає, що ЗСУ будуть змушені відступити і тимчасово втратити ті чи інші території.

"Якщо заради збереження життів воїнів, цього діаманта українського народу, потрібно буде залишити якийсь населений пункт, це цілком допустимо і не буде катастрофою. Адже перш за все потрібно дбати про збереження особового складу. У нас немає такого величезного людського ресурсу, який є у Росії ... Навіть якщо доведеться залишати деякі населені пункти, якісь гектари української землі, це не катастрофа, тому що врешті-решт ми все своє повернемо", - пояснив експерт.

Також він закликав не недооцінювати ворога, адже у РФ є "великі запаси "металобрухту", через що доведеться ще не один рік мати справу з величезною потужною армією".

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках. Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але водночас Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Міністр оборони України Олексій Резніков акцентував увагу на тому, що РФ ще не пішла у новий великий наступ із застосуванням танків та артилерії. Цей наступ може ще відбутися, але українські сили до нього готові. Також він додав, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу.

Інші новини:

війна в Україні Георгій Тука вторгнення Росії
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