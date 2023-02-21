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Послав на три літери: глава МЗС Словаччини жорстко накинувся на пропутінського Орбана

21 лютого 2023, 21:55
Політик заявив, що Європа буде підтримувати Україну до тих пір, поки РФ не виведе всі свої війська.
Растислав Качер, Віктор Орбан
Качер жорстко послав Орбана на три літери / Колаж фото Вікіпедія

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан відомий своєю пропутінською позицією. Він неодноразово "танцював під дудку" російського диктатора. На це звернув увагу навіть міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер і жорстко послав Орбана в "напрямку російського крейсера "Москва". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він звинуватив Орбана в тому, що той грає на руку Кремлю і закликає до "фальшивого миру". Він також звернувся до всіх, хто підтримує Путіна і називає війну в Україні "не нашою".

"На вихідних їх Карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як шкода. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", — написав Качер.

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Він додав, що Європа буде підтримувати український народ до тих пір, поки РФ не виведе всі свої війська з України.

Також Він послав колишнього прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те ж, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer — SD (Роберта Фіцо — Главред). Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір'ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: йди на (в напрямку російського корабля - Главред)", — написав Кучер.

Скандальні заяви Орбана щодо України

Раніше прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через гучну заяву, сказавши, нібито "Україна стає нічийною землею". У МЗС миттєво відреагували та викликали посла Угорщини для пояснень.

Також Орбан в чергове став на захист російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що Захід нібито оголосив Сходу "холодну війну". Тепер Орбан відкрито хоче підтримати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль "регіонального лідера".

Також він "влип" у новий скандал, сказавши, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому він "забув" про Україну. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні скандальні заяви угорського прем'єра.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Віктор Орбан
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