Послав на три літери: глава МЗС Словаччини жорстко накинувся на пропутінського Орбана

Політик заявив, що Європа буде підтримувати Україну до тих пір, поки РФ не виведе всі свої війська.

Качер жорстко послав Орбана на три літери / Колаж фото Вікіпедія

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан відомий своєю пропутінською позицією. Він неодноразово "танцював під дудку" російського диктатора. На це звернув увагу навіть міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер і жорстко послав Орбана в "напрямку російського крейсера "Москва". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він звинуватив Орбана в тому, що той грає на руку Кремлю і закликає до "фальшивого миру". Він також звернувся до всіх, хто підтримує Путіна і називає війну в Україні "не нашою".

"На вихідних їх Карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як шкода. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", — написав Качер.

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Він додав, що Європа буде підтримувати український народ до тих пір, поки РФ не виведе всі свої війська з України.

Також Він послав колишнього прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те ж, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer — SD (Роберта Фіцо — Главред). Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір'ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: йди на (в напрямку російського корабля - Главред)", — написав Кучер.

Скандальні заяви Орбана щодо України

Раніше прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через гучну заяву, сказавши, нібито "Україна стає нічийною землею". У МЗС миттєво відреагували та викликали посла Угорщини для пояснень.

Також Орбан в чергове став на захист російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що Захід нібито оголосив Сходу "холодну війну". Тепер Орбан відкрито хоче підтримати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль "регіонального лідера".

Також він "влип" у новий скандал, сказавши, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому він "забув" про Україну. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні скандальні заяви угорського прем'єра.

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