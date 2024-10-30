РФ обрала нову ціль на Харківщині: комбат про загрозу форсування Осколу

Противник на вузькому відрізку активно застосовує легкоброньовану та броньовану техніку, розповів Юрій Федоренко.

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/ Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Коротко:

Напрямки атак РФ на Харківщині

Як ЗСУ відбивають удари ворога

На Куп'янському напрямку Харківської області війська країни-окупанта РФ прагнуть максимально закріпитися на лівобережному плацдармі, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"Населений пункт Кругляківка - це найбільш приваблива ділянка для противника, оскільки росіяни мали частковий успіх протягом значного часу. Для противника зараз критично важливо там закріпитися", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

Водночас український офіцер сказав, що Сили оборони досить активно протидіють, впливають на ворога завдяки об'єднаному вогневому впливу та безпілотним системам, а також вибивають ворога з позицій, на які противнику вдалося зайти.

"Ті сили, засоби, які противник застосовує на вузькому відрізку, вони дуже і дуже великі. Втрати, які є у противника, вони теж не співмірні з тими результатами, які вони отримують на полі бою", - розповів український захисник.

При цьому він пояснив, що лише за умови заволодіння повною мірою лівобережною Куп'янщиною противник може приступити до підготовчої роботи з форсування річки Оскіл, однак у короткостроковій перспективі противник виконати це завдання не зможе.

/ Инфографика: Главред

"Щодо характеру дій противника, на вузькому відрізку він активно застосовує легкоброньовану та броньовану техніку. Основне завдання цієї техніки - це підкидання живої сили до передньої лінії бойового зіткнення", - вказав український комбат.

За його словами, в окремих випадках, які дедалі більше набувають динамічності, противник штурмує навіть у чистому полі, коли 9-10 військовослужбовців РФ перебігають з однієї лісопосадки в іншу.

"Сили оборони ліквідовують переважно більшу кількість, їх там із 10 добігає 1 - 2, але такі хвилі є одна за одною. Як наслідок, противник опиняється поблизу наших позицій. Потім і там він "роздовбується" безпілотниками, артилерією і всім іншим. Ті, хто залишається в строю, переходять до ударно-штурмових дій", - додав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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Як повідомляв Главред, у Харківській області ГУР провело унікальну операцію і зачистило 400 гектарів лісистої місцевості біля Липців. Незважаючи на складний рельєф і укріплені позиції противника, українським захисникам вдалося без втрат забезпечити вхід особового складу 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" для стабілізаційних дій.

Дивіться відео - росіян оточили у Вовчанську:

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