РФ накопичила 120 тисяч військових на фронті: ЗСУ намагаються тримати оборону

В Селидовому окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення.

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Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Жмайла:

Росіяни не прорвали фронт, але ситуація дуже напружена

На фронті РФ зосередила близько 120 тисяч військових

В Селидовому окупанти хочуть почати наступ

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

"На щастя, інформація про те, що фронт посипався, не відповідає дійсності. Керованість військ не втрачена, але є величезна чисельна перевага ворога. Для порівняння, на півдні, включаючи Крим, Херсонську та Запорізьку області, зосереджено близько 200-тисячне угруповання, яке постійно намагається покращити своє тактичне положення. На Покровсько-Курахівському напрямку, на вузькій смузі, вони зосередили разом з резервами близько 120 тисяч. Незважаючи на те, що в ЗСУ покращилася ситуація з артилерійськими засобами, різниця скорочується один до двох, дуже важко бити по російській піхоті, і дефіцит піхотних підрозділів Сил оборони дається взнаки", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Разом з тим, ЗСУ продовжують вести активну оборону. Відступаючи, наносять ворогу великі втрати, каже Жмайло.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Експерт також повідомив, що у надскладних умовах ЗСУ намагаються тримати оборону. Зараз відбувається перекидання резервів на найгарячіші напрямки.

"Наприклад, якщо рухатися з півночі на південь, то Торецьк посилюється 14-м полком сил безпілотних систем. На північ від Курахівського водосховища мають прибути окремі підрозділи 128-ї бригади, а також підрозділи президентської бригади. Ситуація залишається вкрай важкою. Головна задача - просування в Богоявленці та сусідніх напрямках. Росіяни намагаються прорватися до траси Н15, щоб перекрити основну артерію постачання українських військ, які тримають оборону в Кураховому. В Селидовому окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення, щоб потім розгортати наступ безпосередньо до самого міста Покровська", - розповів військовий експерт.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські бійці контратакують у Курській області біля важливих населених пунктів. Відомо, що протягом доби 28 жовтня тривали бої на головному "українському плацдармі" на Курщині. у Міноборони Росії інформували, що ЗСУ здійснили контратаку.

Сили оборони продовжують успішно стримувати російські війська на півдні. Однак Владислав Волошин повідомив, що на цій ділянці фронту українським силам протистоїть близько 200 тисяч російських окупантів. РФ розподіляє сили за напрямками, оцінюючи, де найбільше нарощуються їхні зусилля.

ЗСУ зупинили просування окупантів у Торецьку. "За минулий тиждень на Краматорському напрямку ворог провів 12 безрезультатних атак. Вони застосовують тактику малих штурмових груп, як і раніше. Однак кількість обстрілів з артилерії, дронів і авіації не зменшилась.

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