Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

Війська РФ намагаються форсувати Дніпро та створити працдарм на правому березі річки, щоб загрожувати населеним пунктам Херсонщини, попередили в ЗСУ.

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Росіяни намагаються форсувати Дніпро і закріпитись - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Сили територіальної оборони ЗСУ

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ЗСУ контролюють більшість островів у гирлі Дніпра

Ворог намагається форсувати річку, щоб створити плацдарм на правому березі

Більшість островів у районі Херсона контролюються Силами оборони України, проте противник продовжує намагатися форсувати Дніпро та закріпитися на правому березі річки. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, російські війська продовжують намагатися захопити ці острови.

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Противник щодня здійснює штурмові дії, намагається висаджуватися та форсувати річку, а також веде розвідувальні операції з метою виявлення слабких місць в українській обороні та підготовки плацдармів для подальших штурмів.

Волошин також зазначив, що росіяни продовжують спроби захопити плацдарм на правому березі Дніпра.

"Ворог не полишає спроби можливо захопити плацдарм на правому березі й звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області", - сказав Волошин.

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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