РФ зосередила 200 000 військових: в ЗСУ розповіли, чи є загроза для Дніпропетровщини

Українські військові проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинилися окупанти, розповів Владислав Волошин.

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Росія сконцентрувала 200 000 військових на півдні / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

На півдні України сконцентровано близько 200 тисяч росіян

ЗСУ проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне відео дня

Росія не сворила ударну групу для наступу

Сили оборони продовжують успішно стримувати російські війська на півдні. На цій ділянці фронту українським силам протистоїть близько 200 тисяч російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, ця цифра включає також російських солдатів, які перебувають на території анексованого Криму. Волошин підкреслив, що ворог розподіляє свої сили за напрямками, оцінюючи, де найбільше нарощуються їхні зусилля, а де вони тримають оборону.

"Він (ворог - Главред) розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення згідно зі своїми планами. Наразі ворог не створив, як повідомляє наша розвідка, ударну групу для ведення наступальних дій", - розповів він.

Волошин додав, що село Левадне - це шлях до населеного пункту Велика Новосілка. За його словами, це важливий вузол на півдні Донецької області і, фактично, кордон з Дніпропетровською областю. Саме тому українські воїни роблять все, щоб не дати ворогу просунутися.

"Просувань великих (росіян - Главред) немає. Тільки кілька днів тому противник, використовуючи постійні штурмові дії, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз ЗСУ проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. Тобто просувань як таких, на нашому напрямку фактично немає", - сказав він.

Волошин додав, що на деяких відтинках фронту споостерігається підготовка РФ до штурмових атак малими групами піхоти. За його словами, в російських штурмових групах налічується до 10 осіб.

"Крім того, ворог на деяких відтинках також збирає броньовану техніку для підтримки цих штурмових груп і зокрема у напрямку Левадного. Там ворог також буде посилювати свої штурмові дії шляхом залучення бойової техніки та, можливо, танків", - сказав речник Сил оборони Півдня.

Дивіться відео, в якому речник Сил оборони ПІвдня розповів про ситуацію на фронті:

Відео заяви речника Сил оборони Півдня / Фото: скріншот

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Ситуація на півдні України - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів інспекцію частин і підрозділів у Запорізькій області. Він зазначив, що в цьому регіоні Росія використовує авіацію, дрони та артилерію. Основним завданням є посилення оборони та забезпечення стійкості лінії фронту.

Також нещодавно спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин підтвердив, що російські окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області. Він зазначив, що ворог наростив зусилля після захоплення Вугледара, але ситуація не критична.

Як повідомляв Главред, росіяни посилили свою присутність на Кінбурнській косі, намагаючись накопичити озброєння для можливого штурму. Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що це не створює загрози для Миколаєва.

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