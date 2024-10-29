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"Накришили американською технікою": в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині

Юрій Берендій
29 жовтня 2024, 21:31
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Українські військові знищили сотні російських військовослужбовців на Курщині із застосуванням американської військової техніки, зазначили в 47 ОМБр.
'Накришили американською технікою': в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині
У 47 бригаді розповіли, як накришили ворога на Курщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Бійці 47 ОМБр знищили сотні окупанті та десятки одиниць техніки на Курщині
  • Українські військові активно застосовують американську техніку

Українські військові із 47 окремої механізованої бригади в ході участі в бойових діях на території Курської області змогли ліквідувати 785 російських військових та знищити десятки одиниць військової техніки ворога. Про це в ефірі Армія TV розповіла пресофіцер 47 ОМБр лейтенант Анастасія Блищик.

"Це новий досвід для нашої бригади воювати на території ворога. Накришили ми ворога за допомогою американської техніки, зокрема БМП Bradley, танки Abrams, наші протитанкісти та піхота дуже ефективно працюють", — сказала Анастасія Блищик.

відео дня

Вона розповіла, що спочатку російські війська використовували важку техніку, зокрема танки та БМП, але після втрати близько 25 одиниць цієї техніки перейшли на легші транспортні засоби, такі як мотоцикли, квадроцикли та "буханки".

Речниця також зазначила, що 47-ма окрема механізована бригада протистоїть російським десантникам, морській піхоті, кадирівцям і зекам, яких вербують на фронт. Зокрема, 155-та бригада морської піхоти раніше вважалася елітною, але після поразки під Вугледаром була доукомплектована ув'язненими.

Крім того, нашим військовим протистоїть 810-та бригада морської піхоти Росії, відома своєю участю в масових вбивствах мирних жителів у Маріуполі на початку вторгнення. Тут також розміщений 56-й десантно-штурмовий полк, який раніше брав участь у боях на Херсонщині та Запоріжжі.

"КАБами вони постійно нас закидають, за останні дні це в середньому 55 авіабомб за добу. Натомість не так активно працює артилерія. Ми звикли, що на Покровському напрямку вона працювала цілодобово, тут набагато тихіше", — додала Анастасія Блищик.

'Накришили американською технікою': в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині
Що відомо про БМП М2 Bradley / Інфографіка Главред

Що відомо про 47 ОМБр

47-ма окрема механізована бригада "Ма́ґура" (47 ОМБр, в/ч А4699) — військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді — до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова. У жовтні 2023 — лютому 2024 року воювала в Авдіївці, повідомляє Вікіпедія.

Бої на Курщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська пропаганда стверджує, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту нібито прорвала оборону ЗСУ в Курській області та наблизилася до українського кордону на відстань близько 10 км. Однак, як зазначає військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, насправді ці війська намагаються здійснити контратаку із західного боку Глушківського району в бік Кореневського району. Проте про успішний прорив наразі не йдеться — навпаки, російські підрозділи зазнають значних втрат у цьому секторі.

Крім того, з'явилася інформація, що війська Північної Кореї вперше потрапили під удар українських Сил оборони на лінії фронту в Курській області. Ці дані журналісти отримали від анонімного джерела в Державній прикордонній службі, про що повідомляє видання El Pais.

Водночас військовий експерт Іван Ступак зауважив, що російська армія продовжує наступальні дії в Курській області, і українські військові можуть бути змушені відступити з цього регіону.

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