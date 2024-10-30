Окупанти в пастці: ЗСУ просуваються в Торецьку, спрацювала нова тактика - Forbes

Українським військовим вже вдалося відбити кілька кварталів у місті і на цьому просування не припинилося.

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ЗСУ руйнують оборонні позиції ворога у Торецьку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Про що повідомили аналітики:

Наступ РФ в Торецьку зупинили

Українські сили просунулися у місті

ЗСУ знищують окупантів за допомогою нової тактики

На східному напрямку ситуація для ЗСУ досить складна, адже ворог, попри великі втрати, не припиняє тиснути на українську оборону та просуватися вперед. Однак, як пише Forbes, на Торецькому напрямку ситуація змінилася.

Ще на початку жовтня аналітики помітили щось "незвичне" у центрі Торецька, відслідковуючи супутникові знімки та відео у мережі. Там протягом тижнів тривали жорсткі міські бої між силами країни-агресора Росії та ЗСУ.

відео дня

Як з'ясувалося, українські військові вдалися до нової тактики ударів по російських позиціях. Дрони ЗСУ масово атакували окупантів, які ховалися у багатоповерхівках у центрі міста, потім на штурм виходила піхота. Після цього більшість оборонних позицій РФ перетворювалися на руїни.

Таким чином, минулого тижня частини російського 109-го мотострілецького полку фактично опинилися в пастці в багатоповерховому районі через постійні атаки ЗСУ.

Торецьк / Інфографіка: Главред

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Ситуація в Торецьку - останні новини

Нагадаємо, що російські диверсійно-розвідувальні групи ще тиждень тому проникали у місто Торецьк Донецької області використовуючи для укриття покинуті через війну будинки. Окрім цього, окупанти намагалися вести розвідку, перевдягаючись у цивільний одяг для маскування.

Однак згодом, попри тиск ворога, як повідомляв Главред, Збройним Силам України вдалось стабілізували ситуацію у Торецьку і просування окупантів в місті було зупинено.

Раніше стало відомо, що українські сили також просунулися вздовж вулиці Тоболенка, що на півдні Торецька. Раніше там наступали окупаційні сили, однак зараз, згідно з геолокаційних кадрів, ЗСУ відновили свою присутність.

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