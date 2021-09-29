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Загроза скасування безвізу України з ЄС: у Кабміні прояснили ситуацію

29 сентября 2021, 17:08

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції дала вичерпну відповідь.

паспорт, безвіз
У Кабміні розцінили інформацію про скасування безвізу, як Інсценування перед самітом Україна-ЄС / Фото dpsu.gov.ua

У Кабміні відреагували на інформацію про те, що в ЄС заговорили про скасування безвізу з Україною. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина зазначила, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

"Я розцінюю це, як Інсценування перед самітом Україна-ЄС. Повністю можу спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму. Моя позиція заснована на офіційному звіті Європейського Союзу, за результатами якого приймається рішення про продовження або припинення безвізу. А він говорить про те, що Україна відповідає безвізовим критеріям", - сказала Стефанишина в ефірі каналу "Україна 24".

Безвіз під загрозою?

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Франція та Італія заявили про зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. У зв'язку з цим деякі держави Європи ініціювали питання про можливе скасування безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн.

Нагадаємо, вперше на офіційному рівні план дій щодо безвізового режиму був узгоджений на саміті Україна-ЄС у листопаді 2010 року. Протягом декількох років цей план доопрацьовувався і модифікувався, і знову про надання безвізового режиму почали говорити після підписання політичної частини Угоди про асоціацію в березні 2014 року.

Читайте такжеДля скасування безвізу з ЄС немає жодних причин: у МЗС заспокоїли українцівУ грудні 2015 року Єврокомісія визнала, що Україна виконала всі базові умови для введення безвізового режиму.

18 грудня 2015 року Європейська комісія схвалила позитивний звіт щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Документ про введення безвізового режиму для в'їзду громадян України в Європу набув чинності на початку червня 2017 року

Автор: Сергій Кущ
viber
Кабмін безвіз
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