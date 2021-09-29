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Україні погрожують скасуванням безвізу з ЄС: ФРН, Франція та Італія влаштували "бунт" у Європі - ЗМІ

29 сентября 2021, 14:34

В опалу Європи також потрапили Молдова, Грузія, Сербія та Албанія.

Безвіз
Німеччина, Франція, Італія та Чехія скаржаться на громадян України, які зловживають правилами безвізу з ЄС - ЗМІ / hrferl.org

Німеччина, Франція та Італія заявили про зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Чехія скаржиться на Грузію. У зв'язку з цим деякі держави Європи ініціювали питання про можливе скасування безвізового режиму з Євросоюзом для третіх країн.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це йдеться у внутрішньому документі ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів. Питання можливого скасування безвізового режиму пов'язане з тим, що громадяни Албанії, Молдови, України, Сербії та Грузії користуються безвізом для того, щоб незаконно проживати на території країн ЄС, а також подавати необґрунтовані клопотання з метою отримання притулку.

Згідно з інформацією журналістів, документ з'явився 27 вересня і був випущений під час поїздки очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен по країнах Західних Балкан.

Лідери країн ЄС скаржаться на Україну?

З документа випливає, що Німеччина, Франція та Італія розчаровані зловживаннями безвізом з боку громадян таких держав, як Албанія, Молдова, Україна і Сербія.

Крім того, наголошується, що кількість клопотань про надання притулку громадянам Грузії за останні 3 місяці збільшилася на 50%.

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Німеччина вказала Молдову як особливий випадок - в період з червня по серпень зростання відмов в реадмісії склало 429%.Читайте такжеУкраїна оголосила про запуск вільних подорожей до Євросоюзу

Журналісти підкреслили, що Франція скаржиться на громадян Албанії, Грузії та Сербії. Бельгія - на Молдову. Чехія заявляє про проблеми з грузинськими, молдавськими та українськими громадянами.

Відкриття кордонів Євросоюзу для України

Євросоюз через пандемію COVID-19 у березні минулого року закрив кордони для подорожей до країн наднаціонального об'єднання. Незважаючи на безвізовий режим, в'їзд до Євросоюзу було закрито і громадянам України, у яких немає підстав для перебування в ЄС.

15 липня 2021 року громадянам України офіційно дозволили в'їжджати до Євросоюзу з метою туризму. У Брюсселі ухвалили таке рішення після того, як посли країн ЄС внесли українську державу до "зеленого" списку держав, де фіксується низький рівень захворюваності на коронавірус.

Кожна країна самостійно вирішує, чи потрапляє Україна до її національного "зеленого" списку. Підставою для в'їзду до країн ЄС є негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

У МОЗ 19 серпня оголосили про те, що Євросоюз визнав COVID-сертифікати України. Завдяки цьому рішенню українці знову можуть вільно подорожувати Європою.

20 серпня в ЄС заявили, що Брюссель підключив українські документи до європейської сертифікаційної системи. Після цього Європа офіційно стала приймати українські COVID-сертифікати.

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