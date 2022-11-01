Без світла, води і тепла: взимку в Києві можуть відключити всі комунікації

Київ / Колаж Reuters, УНІАН

Через безперервні ракетні удари Росії по інфраструктурі України і з настанням зими, в Києві будуть відкриті близько 1000 пунктів обігріву для жителів столиці.

Як повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко, влада розглядає найгірші сценарії розвитку подій.

"Найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закупили електрогенератори, зробили запаси води і всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, зарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - заявив Кличко.

Два тижні без води і світла

"Є реальна загроза, що на два тижні можемо залишитися без світла", сказав голова Київської ОВА Олексій Кулеба в інтерв'ю Hromadske.

За його словами, якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити через два тижні, то це буде свідчити про те, що нам два тижні потрібно протриматися.

"Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти і більше часу або навпаки менше", - заявив Кулеба.

Відключення світла в Україні

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресор завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла.

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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