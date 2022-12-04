Київ може повернутися до планових відключень світла: у Кличка розповіли про ситуацію в столиці

Складно сказати, коли Київ повернеться до погодинних графіків відключення світла - Пантелєєв / Колаж Reuters, УНІАН

У місті Києва спостерігається відносний прогрес в плані стабілізації ситуації з електроенергією. Відключають від світла вже тільки 25% абонентів. Столиця в перспективі повинна вийти на погодинні графіки відключення електрики. Про це заявив заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що вночі 4 грудня світло вже не відключали. Зараз відключають тільки кожного четвертого абонента в місті.

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху по черзі відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - сказав Пантелєєв.

За його словами, спостерігається певна стабілізація ситуації і зниження рівня споживання електроенергії у вихідні дні в порівнянні з буднями.

Чиновник сподівається, що з часом столиця вийде на погодинні графіки відключення світла.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури вимагає досить великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - зазначив заступник Кличка.

Також він додав, що наразі складно точно зробити прогноз з приводу дати переходу до планових відключень електроенергії.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що досить скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підкреслив Петро Пантелєєв.

Відключення світла в Україні

У журналі Forbes раніше назвали три сценарії Кабміну України відносної дій у разі блекаута. Алгоритм передбачає варіанти на випадок зникнення електропостачання на період від 12 годин до 7 діб. Сценарії залежать від того, по яких об'єктах будуть бити окупанти РФ.

Київський градоначальник Віталій Кличко заявляв, що світло в Києві будуть відключати, ймовірно, до весни 2023 року. Через холоди люди можуть використовувати теплонагрівальні прилади, що призводить до збільшення навантаження на електромережу.

Українців попереджали про те, що агресор Росія в будь-яку хвилину може завдати ракетних ударів по Україні. Людям дали 8 порад, до яких слід прислухатися, щоб бути готовими до подібного розвитку подій.

Дивіться відео ТСН - у Києві можуть давати світло по 2-3 години двічі на добу

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