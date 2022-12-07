Без електрики, води та опалення: Кличко заговорив про сценарій "апокаліпсису" в Києві

У разі продовження нанесення РФ ударів по українській інфраструктурі у Києві не виключений сценарій "апокаліпсису", заявив мер Віталій Кличко.
За його словами, жителям Києва немає необхідності евакуюватися зараз, але вони повинні бути готові до цього. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.
"Київ може залишитися без світла, води і тепла. Може статися апокаліпсис, як в голлівудських фільмах, коли неможливо жити в будинках через низьку температуру", - заявив столичний градоначальник.
За його словами, в Києві недостатньо місць в пунктах обігріву.
"На даний момент ми підготували близько 500 вузлів автономного теплопостачання, але для міста з населенням 3 мільйони осіб 500 точок — це ніщо", — сказав Кличко.
Зараз необхідності евакуюватися немає, але "картина сумна: в столиці не вистачає опалювальних притулків, щоб прийняти всі 3,6 млн жителів у разі повних відключень, і люди повинні бути готові до евакуації в разі погіршення ситуації", — додав мер Києва.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, раніше Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.
Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.
Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.
Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.
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