Загроза відходу до Правобережжя: названо терміни й напрямки нових ударів РФ

Українські сили продовжують завдавати ворогу відчутних втрат, але залежать від західної допомоги, підкреслив Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко спрогнозував розвиток подій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Незважаючи на те, що окупанти знаходяться на піку наступальних можливостей і йдуть в атаку відразу на сході і півдні України, сил у загарбників вистачить до квітня, максимум травня, заявив глава Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Росіяни далі будуть змушені взяти паузу мінімум на півтора місяці, при чому це залежатиме від комплектування і забезпечення ворожих підрозділів, сказав він у коментарі Фокусу.

"Українські сили продовжують завдавати ворогу відчутних втрат, але залежать від західної допомоги. Чим більше зброї, тим більше шансів зупинити армію РФ. До літа 2024 року все реально за умови відправки Києву значного обсягу озброєнь", — говорить експерт.

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За його прогнозом, активні бойові дії тривають по всій лінії зіткнення і відхід ЗСУ з деяких територій цілком реальний. Тактичні відступи, відхід на більш укріплені позиції і маневри між рубежами допустимі для оборонної стратегії.

"Але малювати апокаліптичні сценарії відходів до Правобережжя не варто", — додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Раніше Юрій Гудименко попередив про загрозу нового штурму Києва. У 2022 році у РФ не було сил для того, щоб пробиватися крізь міську забудову, каже Юрій Гудименко.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав несподівані терміни наступу РФ. На сьогодні Росія не проводить мобілізацію з політичних причин, вважає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, війська РФ лютого пішли в наступ на запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки і піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на колишні позиції.

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