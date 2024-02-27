Загроза нового штурму Києва: українцям розкрили несподіваний сценарій і терміни

У 2022 році у РФ не було сил для того, щоб пробиватися крізь міську забудову, каже Юрій Гудименко.

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Юрій Гудименко прокоментував ймовірність нового штурму РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/hudymenko, mil.ru

Не виключений варіант повторного наступу російських окупантів на Київ, заявив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Вони про це постійно марять, постійно говорять. Їм здається, судячи з їхніх заяв в інтерв'ю, що вони б взяли Київ у 2022 році, і тільки якісь домовленості їм завадили це зробити", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами українського ветерана, під час боїв у передмістях Києва у 2022 році він бачив, що в окупантів РФ не було сил для того, щоб пробиватися крізь міську забудову.

"І в результаті максимум, якого вони могли досягти – це просто стояти там і розпорошувати свої сили і на цей напрямок також. Вони відступили, зберегли ці сили і надалі використовували їх на інших напрямках", - пояснив він.

Разом з тим співрозмовник каже, що міф про те, що Київ нібито був на долоні і тільки якісь обіцянки їх зупинили, судячи з усього, просто процвітає в голові кремлівської верхівки, хоча реальність виглядає зовсім інакше.

"І приймати ті чи інші рішення вони будуть без оглядки на реальність і вважатися, швидше озиратися на ту спотворену картину в їх голові, яка не має в собі нічого раціонального", - додав Гудименко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду:

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

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