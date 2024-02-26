Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни

На сьогодні Росія не проводить мобілізацію з політичних причин, вважає Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман оцінив ймовірність нового наступу РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/alexeyhetman, mil.ru

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не виключив, що навесні, після президентських виборів, в РФ буде новий етап мобілізації, після чого ворог посилить наступальні дії.

"Подальший розвиток подій виглядає саме так. Очевидно, Росія проведе мобілізацію і продовжуватиме наступальні дії. Навряд чи там вирішать припинити війну і відвести війська", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Майор запасу вважає, що на сьогодні Росія не проводить мобілізацію з політичних причин, тому що проводиться так звана президентська кампанія.

"У будь-якій країні мобілізація не дуже підтримується людьми і знижує рейтинг влади. І Путін це прекрасно розуміє, тому мобілізацію вирішили провести після "виборів", - говорить він.

Співрозмовник також припустив, що новий наступ РФ, швидше за все, буде влітку або на початку осені 2024 року.

"Вони постараються провести кампанію максимум до кінця вересня або до жовтня, щоб не дотягнути до листопада, коли підуть дощі і буде важко рухатися важкою технікою. Може здаватися спірним, що наступ буде до виборів в США, але, я думаю, росіянам вже тоді буде зрозуміло, хто здобуде перемогу, і на які події надалі орієнтуватися", - додав Гетьман.

Дивіться відео - інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що окупанти пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Частина сил противника змогла прорватися в Работіно, проте більшість була ліквідована захисниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ зірвали наступ РФ на Запорізькому напрямку. Війська агресора Росії 10 разів безуспішно атакували позиції сил оборони України в районі Работіно Запорізької області, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, війська РФ 18 лютого пішли в наступ на Запорізькому напрямку, але ЗСУ влаштували їм розгром. Окупанти застосували близько 30 одиниць військової техніки і піхоту, проте після удару армії України змушені були повернутися на колишні позиції.

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