Росія пішла 'м'ясними штурмами' на село під Куп'янськом: хоче розвинути наступ

На штурми українських позицій ворог знову кидає загони ув'язнених. До підтримки регулярних військ залучено авіацію Росії.

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Під Куп'янськом у ворога є певні "успіхи". Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення немає / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, 14 ОМБ

Російські окупанти попри втрати продовжують безглуздо штурмувати населені пункти на Куп'янському напрямку, залучивши не тільки "м'ясну" піхоту, а й авіацію. Таким чином, ворог хоче розвинути наступ на саме місто.

Як розповів в ефірі телемарафону спікер Сухопутних сил Володимир Фітьо, йдеться про село Синьківку. Між Синьківкою та Іванівкою відбито ще "плюс" чотири атаки загарбників.

Здобуті там успіхи дозволили б ворогу розвинути наступ.

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"Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів ... вийти до міста Куп'янська, хочуть його повторно окупувати. На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", - сказав Фітьо.

РФ активно застосовує авіацію, активізувала використання дронів-камікадзе та посилила артобстріли.

Він зауважив, що ворог використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, "ведучи їх на так звані м’ясні штурми".

"Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку в російських окупантів немає", - підкреслив Фітьо.

На цьому напрямку за добу відбито десять ворожих атак, загарбники використали проти Сил оборони 18 дронів-камікадзе та здійснили 508 артилерійських обстрілів.

Ситуація на Куп'янському напрямку

23 листопада аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили про просування окупантів на Куп'янському напрямку. Напередодні ЗС РФ атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. На той момент противник завершував перегрупування й планував іти у нову атаку.

За словами OSINT-аналітика Романа Погорілого, загарбники намагаються просуватися у районі Синьківки.

"У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", - сказав він.

На цій ділянці фронту сили Росії штурмують переважно групами, іноді - колонами. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення, запевняють експерти, немає.

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