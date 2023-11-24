"Будуть хвилями тиснути на Куп'янськ": Світан спрогнозував, як вороги атакуватимуть ЗСУ

Як каже військовий експерт Роман Світан, росіяни напевно спробують зайняти інші позиції для подальшої активної оборони.

https://glavred.net/ukraine/budut-volnami-davit-na-kupyansk-svitan-sprognoziroval-kak-vragi-poprut-na-vsu-10519588.html Посилання скопійоване

Як каже Роман Світан, ЗСУ навряд чи варто організовувати повномасштабний наступ найближчим часом / колаж Главред, фото 43 окрема механізована бригада і скріншот

У російських окупантів в плані можливих атак на Східному фронті в кінці осені – початку зими коридор дій досить неширокий. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"У росіян особливо немає вибору. Осінньо-зимовий період - дощі, грунт буде непридатною для пересування важкої військової техніки, в тому числі і гусеничної. Колісна техніка взагалі зупиниться, тому що по донецькому чорнозему пересуватися вона не може. Для противника залишиться кілька напрямків, на яких буде застосовуватися тактика так званих м'ясних валів. Піхота, артилерія і авіація - три основні інструменти Росії на полі бою на осінь, зиму і весну на Східному фронті", ‒ сказав він.

Як каже Світан, росіяни напевно спробують зайняти інші позиції для подальшої активної оборони.

"Росіяни будуть хвилями тиснути на Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий і намагатися відновлювати втрачені під час боїв рубежі в районі Бахмута. Гарячими точками залишаться Мар'їнка та Авдіївка. Можливе загострення в районі Вугледара та на напрямку Новосілка-Старомлинівка. Росіяни спробують поліпшити свої оборонні рубежі, оскільки практично по всьому фронту в Донецькій і Луганській областях ми зайняли висоти і скинули їх в низину. Там незручно оборонятися: коли йдуть дощі, в низинах вода заливає по пояс, її практично неможливо відвести від відритих укріпрайонів", ‒ сказав він.

При цьому, каже Світан, ЗСУ навряд чи варто організовувати повномасштабний наступ найближчим часом.

"А ось сили оборони України навряд чи десь будуть наступати. У нас хороші оборонні позиції, і виходячи з сил і засобів, які є сьогодні, кращий варіант - залишатися на своїх позиціях і до весни перейти в глуху оборону, поки не підійдуть основні боєприпаси. Але можуть бути і дії локального характеру для вирівнювання фронту. Наприклад, українські війська в районі Авдіївки можуть спробувати зрізати уступи, якими росіяни намагаються їх оточити, або зайняти більш зручні позиції під Мар'їнкою. Там є висоти, де можна закріпитися і перечекати осінньо-зимовий період. Втім, Східний фронт для нас безперспективний як цього року, так і наступної весни. Звільняти Донбас можна тільки після повної зачистки Криму. Діяти потрібно саме в такій послідовності, в тому числі і для того, щоб росіяни більше не змогли повторити свій торішній маневр - вийти з Криму і вдарити нам в спину", ‒ підсумував він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться на відео інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Ситуація в районі Авдіївки

У Силах оборони України спростували інформацію про фактичне прориві окупантами РФ оборони ЗСУ в Авдіївці у промисловій зоні на південному сході міста. За словами офіцера 59-ї ОМПр Сергія Цехоцького, підрозділи українських військ тримають ситуацію під контролем.

У WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою. Як стверджують американські журналісти, противник після серйозних втрат у бронетехніці тепер активно застосовує піхоту.

У ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті під Авдіївкою - Олександр Штупун сказав, що росіяни як і раніше намагаються оточити місто. Контроль над позиціями може швидко змінюватися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.