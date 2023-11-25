Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом: у командуванні ухвалили рішення

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заслухав доповіді про хід виконання бойових завдань і проблемні питання на полі бою з агресором Росією.

https://glavred.net/ukraine/syrskiy-posetil-vsu-pod-kupyanskom-i-bahmutom-v-komandovanii-prinyali-ryad-resheniy-10519774.html Посилання скопійоване

У ЗСУ ухвалили рішення щодо посилення позицій на проблемних напрямках / Колаж: Главред, фото: пресслужба Сухопутних військ

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції сил оборони України у районі Куп'янська Харківської області та Бахмута Донецької області. Були ухвалені рішення щодо посилення оборони та застосування резервів.

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ, Сирський провів зустріч з командирами частин і підрозділів. Він заслухав доповіді щодо виконання завдань, проблемних питань та порядку їх вирішення.

"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ і максимальному збереженні життів наших воїнів", - зазначено в повідомленні. відео дня

Також зазначено, що було ухвалено рішення про посилення оборони та застосування резервів на важливих напрямках.

"Були ухвалені всі необхідні рішення для посилення оборони по важливих напрямках і застосування резервів", - підкреслюється в повідомленні.

Війна Росії проти України

Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки, повідомили в американському Інституті вивчення війни. Російські війська під час своїх штурмових дій не досягли значних успіхів.

Генерал Олександр Сирський розкрив ситуацію під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.

Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми висновками, ворожим військам не вдасться досягти швидкого просування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.