Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом: у командуванні ухвалили рішення

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції сил оборони України у районі Куп'янська Харківської області та Бахмута Донецької області. Були ухвалені рішення щодо посилення оборони та застосування резервів.
Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ, Сирський провів зустріч з командирами частин і підрозділів. Він заслухав доповіді щодо виконання завдань, проблемних питань та порядку їх вирішення.
"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ і максимальному збереженні життів наших воїнів", - зазначено в повідомленні.відео дня
Також зазначено, що було ухвалено рішення про посилення оборони та застосування резервів на важливих напрямках.
"Були ухвалені всі необхідні рішення для посилення оборони по важливих напрямках і застосування резервів", - підкреслюється в повідомленні.
Війна Росії проти України
Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки, повідомили в американському Інституті вивчення війни. Російські війська під час своїх штурмових дій не досягли значних успіхів.
Генерал Олександр Сирський розкрив ситуацію під Куп'янськом і Бахмутом. За його словами, українські війська продовжують стримувати ворожі атаки і завдають противнику втрати.
Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми висновками, ворожим військам не вдасться досягти швидкого просування.
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