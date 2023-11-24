Росіяни атакують на Куп'янському напрямку: у DeepState розповіли про важкі бої ЗСУ

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий розповів, що російські окупаційні війська намагаються просунутися на Куп'янському напрямку в районі Синелівки.
В ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що ворог продовжує концентрувати сили на даному напрямку.
"Якщо дивитися від лінії Масютівка - Ягідне, на ділянці Ягідне - Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", - пояснив Погорілий.відео дня
Він додав, що важкі бої тривають також у районі Лимана Першого в лісах.
"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення нема. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", - резюмував Погорілий.
Ситуація на Куп'янському напрямку
Нагадаємо, що окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки. Російські загарбники завершують перегрупування на Куп'янському напрямку і після цього можуть атакувати з новою силою.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що війська РФ наступають під Куп'янськом, ЗСУ б'ються на лівобережжі Херсонщини. Підрозділи сил оборони України продовжують наступальні дії в напрямку окупованого Мелітополя Запорізької області.
Генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом. Українські військові стійко тримають оборону та відбивають ворожі атаки, повідомив генерал-полковник Сирський.
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