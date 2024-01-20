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Загроза нового штурму Києва: офіцер ЗСУ розкрив ймовірні плани росіян

Олексій Тесля
20 січня 2024, 16:53
Українські захисники контролюють ситуацію, підкреслив Андрій Коваленко.
Загроза нового штурму Києва: офіцер ЗСУ розкрив ймовірні плани росіян
У ЗСУ прокоментували ймовірність нового штурму Києва / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот : Міноборони РФ

Заступник голови Центру протидії дезінформації (ЦПД), лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко прокоментував інформацію про можливий новий наступ російських окупантів, в тому числі і на Київ.

За його словами, у противника зараз немає сил і засобів для того, щоб здійснити масштабний наступ з північного напрямку. Про це представник ЦПД написав у своєму Telegram-канал.

При цьому офіцер ЗСУ запевняє, що українські захисники контролюють ситуацію і зроблять все для того, щоб цього не сталося.

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"Ці вкидання циклічні. І робить ворог їх раз на кілька місяців. Так само поширюють про Суми, Харків, Чернігів. Не ведіться, все ок", - додав Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Війна в Україні

Раніше в ЗСУ заявили про те, що РФ планує захопити Харків, Полтаву та Київ. Там нагадали про те, що окупанти не відмовлялися від своїх планів по захопленню ключових міст України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Куп'янськ і Вугледар в небезпеці. Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.

Як раніше повідомлялося, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

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