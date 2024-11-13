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Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

Юрій Берендій
13 листопада 2024, 00:09
685
Російські війська не мають достатніх сил для наступу на Запоріжжя, однак намагаються поширювати паніку, зазначив Андрій Коваленко.
Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву
В РНБО оцінили загрозу наступу РФ на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

  • РФ готує тактичні штурмові дії на запорізькому напрямку
  • Сил для наступу на Запоріжжя у ворога недостатньо

Російські окупанти готують активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку бойових дій. Зокрема йдеться про тактичні штурмові дії поблизу кількох населених пунктів. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Однак, наразі російські окупаційні війська не мають достатньо сил для наступу безпосередньо на Запоріжжя.

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"Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку", - повідомив він.

Коваленко зазначив, що Курахівський напрямок розглядається ними як частина можливих дій у Запорізькій області. Саме місто Запоріжжя, на жаль, піддається ворожим авіаобстрілам.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Загроза наступу на Півдні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються просуватися на Запорізькому напрямку і українські захисники готуються до запеклих боїв. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що росіяни активізувались в районі Ольгівського та Рівнополя на кордоні із Запорізькою областю.

Армія РФ перекидає раніше підготовлені штурмові групи на передові позиції в Запорізькій області, зокрема активізуючись на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському напрямках, розповів представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Волошин також зазначив, що російські сили найближчими днями можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області, що створить додатковий тиск на українські війська, які вже ведуть інтенсивні бої на сході. Чи це буде один великий наступ, чи серія локальних атак, поки залишається невідомим, зазначає Sky News.

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