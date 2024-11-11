РФ готує штурми у Запорізькій області: які зміни можуть статись найближчими днями

Атаки російських військ можуть створити нову точку тиску для українських військових.

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Що відбувається на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, deepstate

Основні тези Волошина:

РФ готує наземні штурми у Запорізькій області

Росіян значно більше українських військових

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.

За словами Волошина, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, які й так відстають на сході. Хоча наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми, йдеться у матеріалі Sky News.

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"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", - сказав речник.

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ повідомили про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

Експерт Дмитро Снєгирьов розповів про успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку. За його словами, в районі населеного пункту Білогорівка та на схід від нього українські військові повернули раніше втрачені позиції. Окрім цього успіхи ЗСУ зафіксовані в районі Серебрянського лісництва.

РФ готує наступ на Запорізькому напрямку. Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти у районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку.

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