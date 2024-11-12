РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали 'гарячі' напрямки

Ситуація на півдні динамічна й українські військові мають певні успіхи, наголосив Владислав Волошин.

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ЗСУ стримують атаки РФ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

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РФ активізується на трьох напрямках

ЗСУ відновлюють позиції на півдні

Армія країни-агресора РФ переміщує підготовлені раніше штурмові групи на передові позиції в Запорізькій області та активізується на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському напрямках, розповів представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

На Оріхівському напрямку противник проводить інженерну і повітряну розвідку та підготовку штурмових груп і планує захопити так званий Роботинський виступ - території, які взяли під контроль Сили оборони України під час контрнаступу, пояснив він в ефірі Суспільного.

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Український офіцер зазначив, що агресор також активізується на Гуляйпільському напрямку, де проходять важливі логістичні шляхи, які противник хоче взяти під контроль.

"Навіть якщо ми і втратили дві-три вогневі позиції, українські військові провели стабілізаційні дії - позиції відновлені", - уточнив він.

Водночас представник Сил оборони півдня уточнив, що на Времівському напрямку противник намагається прорвати оборону. Окупанти штурмують позиції Сил оборони малими піхотними групами, які підтримують броньовану техніку: "Проводять штурмові дії, адже біля Великої Новосілки на кордоні сходяться три області - Дніпропетровська, Запорізька та Донецька".

Волошин також додав, що ситуація на півдні динамічна й українські військові теж мають певні успіхи. Зокрема, беруть полонених, завдають відчутних ударів противнику.

"Військові Головного управління розвідки та оперативного угруповання військ "Таврія" виявили скупчення військових - псковських десантників у Запорізькій області та було завдано ракетного удару. Армія РФ зазнала втрат у живій силі та техніці", - резюмував він.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ готує просування в бік Запоріжжя. Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угруповання, яке воює з того боку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти планують наступати на Запоріжжя. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

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Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

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