"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

Російські окупанти намагаються просуватися не лише у Роботиному.

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РФ наступає у напрямку Запорізької області / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, фото: ОК "Захід"

Російські окупанти намагаються просуватися на Запорізькому напрямку. Українські військові готуються до важких боїв. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він зазначив, росіяни намагаються просуватися у районі Ольгівського - Рівнополя, які розташовані на кордоні із Запорізькою областю.

"На Запорізькому напрямку обстановка все більш напружена, у всіх вже сформувалось стійке відчуття, що [нецензурно] (важкі бої - ред.) незабаром. Окрім Роботино, [нецензурно] (росіяни - ред.) соваються в районі Ольгівського - Рівнополя (адмінкордон Донецької та Запорізької областей). Всі хлопці на низькому старті, чекають", - зазначив лейтенант ЗСУ. відео дня

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ повідомили про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

Експерт Дмитро Снєгирьов розповів про успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку. За його словами, в районі населеного пункту Білогорівка та на схід від нього українські військові повернули раніше втрачені позиції. Окрім цього успіхи ЗСУ зафіксовані в районі Серебрянського лісництва.

РФ готує наступ на Запорізькому напрямку. Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти у районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку.

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