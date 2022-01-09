Загроза нападу РФ: в НАТО розкрили план стосовно України

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився з приводу нагнітання РФ ситуації на російсько-українському кордоні.

В інтерв'ю виданню Financial Times він допустив можливість політичного вирішення ситуації навколо України.

Разом з тим генсек НАТО вважає, що існує ймовірність врахування заклопотаності Росії.

"Можливо разом знайти політичне рішення (в ситуації навколо України - ред.), і також врахувати заклопотаності Росії", - сказав він

Столтенберг переконаний в тому, що ризик конфлікту між НАТО і Росією продовжує існувати.

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Генсек НАТО додав, що у разі агресії проти України відносини Москви з Альянсом загостряться і їй загрожують серйозні стримуючі заходи.

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Раніше в РФ опублікували два документи, які Москва пропонує обговорити Вашингтону. Йдеться про проекти договори РФ і США по гарантіях безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У Вашингтоні сказали, що США не мають наміру вести переговори з Росією з питань безпеки без участі держав ЄС та країн-союзників. При цьому американці не готові до поступок у питанні обмежень на ведення країнами суверенної політики.

Зустріч представників Вашингтона і Москви з питань безпеки відбудеться 10 січня в Женеві. Саміт НАТО-Росія запланований на 12 січня.

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