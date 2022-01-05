НАТО скликає зустріч з представниками України напередодні переговорів з РФ

Засідання Комісії Україна-НАТО скликають на 10 січня / Reuters

Північноатлантичний альянс проведе засідання Комісії Україна-НАТО у понеділок, 10 січня – за два дні до проведення переговорів з Росією щодо України і безпеки в Європі.

Про скликання засідання заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, а також повідомили у пресслужбі Альянсу.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", – написав Кулеба у Twitter.

При цьому пресслужба НАТО оприлюднила прес-реліз, у якому повідомляється, що 10 січня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, і що очільник українського МЗС візьме участь у засіданні Комісії НАТО-Україна на рівні послів. Головуватиме на засіданні Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що НАТО скликає екстрену зустріч на 7 січня, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи. Очільники МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу у форматі відеоконференції обговорять нарощування кількості російських військ біля українських кордонів, в окупованих районах Донбасу та в окупованому Криму.

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Засідання Ради Північноатлантичний Альянс-Росія стане першим за два з половиною роки.Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив про Росію з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За підсумками зустрічі він заявив, що Альянс готовий до діалогу з агресором, який повинен відбутися 12 січня.

Вимоги Росії до НАТО

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

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