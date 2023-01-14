Загроза потужного ракетного удару: РФ готова атакувати з повітря і з моря

У повітря піднялися 17 російських стратегічних бомбардувальників, попередив Віталій Кім.

РФ вивела море носії крилатих ракет / mil.ru

Стратегічні бомбардувальники РФ - носії крилатих ракет, піднялися в повітря в суботу вранці, 14 січня.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав у Telegram.

За його даними, в повітря піднялися 17 російських стратегічних бомбардувальників Ту.

"17 Ту в повітрі", - написав він.

Крім того, в суботу вранці в Чорне море вийшли Російські носії "Калібрів".

Загальний залп, попередньо, 8-14 ракет. Таку інформацію опублікував голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Крім того, в Мережі також повідомили про те, що РФ вивела в море підводні човни - носії крилатих ракет.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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