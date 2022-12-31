Масована ракетна атака: столична влада повідомила про руйнування у трьох районах Києва

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, ще 20 постраждали.

ДСНС України

У суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили у небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування внаслідок падіння уламків російських ракет. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків:

У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

У Солом'янському районіпошкоджено приватний житловий будинок, готель "АДЛЕР".

У Печерському районі зафіксовано руйнування готелю "Алфавіто", зруйновано п’ять поверхів, незначні пошкодження прилеглих будівель.

У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, ще 20 постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

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