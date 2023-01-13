РФ готує новий ракетний удар по Україні: куди можуть цілитися окупанти

Окупанти можуть проводити процес злагодженості сил і підтягування резервів, не виключила Наталія Гуменюк.

РФ готує новий ракетний удар по Україні / pixabay.com, vpk.name

На сьогодні є ознаки підготовки до нового масованому удару російських окупантів по Україні, заявила речник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Не виключено, що зараз відбувається процес злагодженості сил і підтягування резервів, підкреслила вона в ефірі телемарафону.

Спікер ОК Південь каже, що РФ може здійснити змішану атаку: з ракетами повітряного і морського базування, а також дронами Шахід.

"Водночас не слід виключати, що можуть бути і атаки хвилями. Спочатку запустять іранські дрони, а вже після цього – ракети. Не виключений і сценарій, при якому паралельним буде і масований ракетний обстріл, і використання наземної зброї. Тих же С-300", - каже вона.

Гуменюк додала, що окупанти можуть бити по критичній інфраструктурі. За її словами, вони це роблять для того, щоб погіршити життя жителів на мирних і звільнених територіях. Вона також зауважила, що коли російські військові не досягають успіху на лінії зіткнення, то від атак страждають тилові райони.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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