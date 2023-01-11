РФ готує новий ракетний удар по Україні: у Силах оборони назвали ймовірні цілі

Ворог збирають інформацію про ті цілі, які хоче уразити, пояснила Наталія Гуменюк.

РФ готує нову ракетну атаку / vpk.name, mil.ru

Російські окупанти готуються до нової масованої ракетної атаки по Україні, заявила начальник координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк.

В останній тиждень Сили оборони фіксують активність безпілотників РФ, що свідчить про підготовку до масованого обстрілу, розповіла вона Суспільному.

За її словами, БПЛА ворога спочатку збирають інформацію про ті цілі, які вони хочуть уразити.

"Швидше за все, це будуть об'єкти критичної інфраструктури. Вони продовжують намагатися створити техногенні незручності нашому населенню, в тому числі і в умовах похолодання. Вони продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони, які мріють уразити", - сказала начальник координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня.

Він пояснила: враховуючи, що для перезнаряжения після масованої ракетної атаки ворогові як правило потрібно 10-14 днів, можна припустити, що Україна знаходиться напередодні нового удару РФ.

Гуменюк також звернула увагу на те, що штормова погода не сприяє тому, щоб корабельне угруповання РФ було в морі, саме тому російська армія вивела її в пункти базування.

Вона додала, що погода до кінця тижня буде штормовою однак вивести ракетоносії в море у російської армії буде можливість.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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