Загроза для Куп'янська: РФ створює потужний плацдарм на західному березі Оскола

Якщо ворог захопить Західне та половину Дворічної, то плацдарм із ротного рівня "підросте" до бригадного масштабу.

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Окупанти намагаються створити загрозу для Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 14-а ОМБр, Міноборони РФ

Коротко:

Армія РФ захопила майже половину селища Дворічна

Починаються бої за село Західне

Російська армія окупувала майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області. Про це повідомив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мірошников.

Він припускає, що лінія бойового зіткнення там зараз пролягає майже річкою Нижня Дворічна, яка є правою притокою Оскола. Водночас починаються бої за село Західне.

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"Якщо ворог захопить Західне і половину Дворічної, то плацдарм із ротного рівня "підросте" до бригадного масштабу", - написав Мірошников.

Військовий оглядач зазначає, що в цьому випадку ворога буде важко вибити на східний берег. Такий стан речей загрожуватиме безпосередньо Куп'янську.

Куп'янськ на карті / deepstatemap

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ про бої в районі Дворічної не повідомляють. Там зазначили, що на Куп'янському напрямку окупанти вели наступ біля Петропавлівки, Колесниківки, Загризового та Лозової.

Сили оборони зупинили 15 ворожих атак, вісім станом на 22:00 24 грудня все ще тривали.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Куп'янському напрямку

Як повідомляв Главред, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський повідомив, що наразі армія РФ не має достатньої кількості сил і ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосереджені на наступі в районі Покровська та Курахового. Можна прогнозувати можливі окремі наступальні дії росіян у районі Куп'янська.

18 грудня на Куп'янському напрямку Сили оборони зупинили механізований наступ російських окупантів.

Раніше ворог створив плацдарм біля населеного пункту Новомлинськ, однак ЗСУ його знищили.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий не виключає, що Куп'янськ може вдруге відчути окупацію.

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Хто такий Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

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