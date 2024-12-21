Росія може почати новий великий прорив на фронті: полковник розкрив ситуацію

У районі Покровська та Курахового нестабільна ситуація - ворог продовжує наступальну операцію.

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Росія готує наступ на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ключові тези Грабського:

Яка ситуація на фронті поблизу Курахового та Покровська

Де росіяни готують великий наступ

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський повідомв, що поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

"Для нього залишається основним пріоритетом просування в районі Покровського виступу та Курахового... Після того, як противник закінчить з Кураховим та Покровськом, він може думати про Куп'янськ. Перекинути туди додаткові ресурси. Але чи є в нього ці ресурси - це питання відкрите", - висловився Грабський для "Radio NV". відео дня

За його словами, наразі можна прогнозувати можливі окремі наступальні дії росіян в районі Куп'янська. Втім, тут не йдеться про масовий характер, як це зараз відбувається в Донецькій області.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Основний удар - в районі Покровська та Курахового. Можуть проводитися серії другорядних наступальних дій, зокрема в районі Куп'янська, Лиманського напрямку, Сіверська, херсонських островів. Але це не означає, що противник має достатньо ресурсів, щоб здійснювати масований наступ в тих локаціях", - пояснив Грабський.

Експерт наголошує, що Куп'янськ на Харківщині має хорошу лінію фортифікацій, а оборону в місті тримають підрозділи, які давно і добре знають цю місцевість.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ. Сергій Згурець повідомив, що ситуація в районі Великої Новосілки виглядає більш критичною. Противник мав певні успіхи, коли наші військові вибили ворога з Нового Комара кілька днів тому.

РФ влаштувала "Успенівський мішок" для ЗСУ. Російські окупаційні війська захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка". Не всі українські військові змогли вийти з оточення, повідомили у каналі DeepState.

Росіяни намагаються обійти Курахове - полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто. У Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

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