Покровськом не обмежаться: яке місто може бути наступною ціллю РФ на Донеччині

Росія не відмовляється від своїх загарбницьких цілей.

https://glavred.net/ukraine/pokrovskom-ne-ogranichatsya-kakoy-mozhet-byt-sleduyushchaya-cel-rf-v-doneckoy-oblasti-10624622.html Посилання скопійоване

Куди росіяни будуть наступати після Покровська / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, deepstatemap

Коротко:

Після Покровська росіяни можуть націлитися на Костянтинівку

Росіяни спробують атакувати з трьох боків на одному з напрямків

Армія РФ намагається прорватися до Покровська в Донецькій області. Якщо росіянам вдасться захопити українське місто, наступною їхньою ціллю, ймовірно, стане Костянтинівка. Таку думку висловив військовий оглядач Іван Ступак в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, ворог намагається охопити Покровськ із заходу, перерізати дорогу, яка сполучає Покровськ з Павлоградом.

відео дня

"І якщо подивитися ще ширше, то, найімовірніше, це моя думка, Костянтинівка — це буде, можливо, друга велика ціль, яку собі росіяни можуть поставити", — переконаний Ступак.

Військовий оглядач пояснює, що армія РФ наближається з трьох боків.

"Це Часів Яр, це Торецьк і це буде Покровськ. Так, хтось скаже: „Камон, там така відстань шалена". Але ось цими великими охопленнями можна мінімізувати втрати серед особового складу, і, з трьох боків (атакувавши), отримати великі територіальні здобутки. Я думаю, що Костянтинівка і прилеглі населені пункти стануть ціллю № 2, великою стратегічною ціллю", - вважає він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський повідомив, що поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

Тим часом речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти намагаються повторно окупувати Херсон. Задля цього ворог робить постійні спроби закріпитися на правому березі Дніпра.

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, Росія планує активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

Читайте також:

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред