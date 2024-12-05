ЗСУ знищили плацдарм РФ на Харківщині: ворог створює нову загрозу - Попович

Окупаційна армія РФ посилює свої дії на Харківщині і створює нові плацдарми.

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ЗСУ працюють над знищенням другого плацдарму на правому березі / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Попович:

ЗСУ розбили ворожий плацдарм біля Новомлинська

Ворог розгортає сили в районі Масютівки

Існує ризик загострення ситуації навколо Вовчанська

Армія країни-агресора Росії на Куп'янському напрямку продовжує спроби тиску на українських оборонців. Там ворог створив плацдарм біля населеного пункту Новомлинськ, однак ЗСУ його знищили.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, завдяки цьому ситуація вирівнялася після того, як ворог переправився на човнах через річку Оскіл.

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Однак ворогу вдалося створити другий плацдарм на правому березі Осколу, у районі Масютівки і наразі стверджувати, що його також розбили рано, там тривають бої.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Попович пояснив, що ці два плацдарми несли загрозу для населеного пункту Дворічна, звідки ворог міг би відкрити собі прямий шлях на Куп'янськ. Таким чином російські окупанти планували наступ на місто одразу з двох сторін.

Водночас противник не відмовляється від спроб штурму на півночі Харківської області, особливо у районі Вовчанська. Там окупанти хочуть створити "буферну зону". І хоча досягти бажаного армії РФ не вдається, ризик загострення ситуації на цьому відтинку залишається.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України успішно відкинули російські окупаційні війська від Куп’янська на Харківщині та тримають ситуацію на підступах до міста під контролем. Будь-яка ворожа техніка одразу знищується українськими вогневими засобами.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти постійно здійснюють штурмові дії, але з правого берега їх вибили. Селище Новомлинськ, у якому ворог намагався закріпитися, звільнене.

Напередодні Ігор Романенко стверджував, що в районі Куп’янська позиції ЗСУ значно покращились. Романенко пояснює, що з двох плацдармів, які вдалося до того захопити росіянам, один відбили повністю і тиснуть на інший.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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