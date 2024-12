Путін вирішив відкласти захоплення Покровська: в ISW сказали, що він хоче натомість

Ви дізнаєтеся:

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, дав вказівку відкласти захоплення великих міст, таких як Покровськ, на користь забезпечення територіальних досягнень. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що Путін під час щорічної пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня відзначив досягнення російських військ, які, за його словами, просуваються "на квадратні кілометри" вздовж лінії фронту. Цей підхід контрастує з попереднім акцентом на захопленні важливих населених пунктів.

Експерти припустили, що Путін, можливо, дав вказівку військовому командуванню відкласти захоплення стратегічного міста Покровськ, зосередившись на просуванні через відкриті поля та невеликі населені пункти. Наразі російські війська перебувають за 10 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Захоплення всієї Донецької області залишається однією з ключових цілей Кремля. Ймовірно, це просування використовується як елемент пропаганди для демонстрації успіхів російської армії як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

При цьому наголошується, що організована операція проти добре укріплених міст може уповільнити темпи просування, що є критичним для спроб Кремля демонструвати російську перевагу на світовій арені.

Як повідомляв Главред, 12 грудня командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що росіян помітили в околицях Покровська.

Комбат "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов сказав, що російські окупанти можуть будь-якої миті почати бойові дії, щоб розтягнути сили української оборони, але штурм Покровська одразу не почнеться. Перед спробою увійти в населений пункт росіяни зазвичай обрізають логістичні маршрути і намагаються обійти місто з двох боків.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок уже кілька місяців залишається одним із найскладніших. Командування прораховує і готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.

Якщо армія РФ зайде до Покровська Донецької області, то Силам оборони України ймовірно доведеться покинути місто. Оборона навряд чи триватиме довго. Таку думку озвучив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.