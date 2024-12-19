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Армія РФ хотіла атакувати з двох напрямків: ЗСУ відбили масований штурм

Маріна Фурман
19 грудня 2024, 19:12
1127
Сили оборони не дали ворогу просунутися вперед.
ВСУ, армия РФ
ЗСУ відбивають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Коротко:

  • Армія РФ намагалася розширити плацдарм біля річки Оскіл
  • ЗСУ відбили ворожі штурми на Купʼянському напрямку
  • Сили оборони знищили та уразити 21 одиницю російської бронетехніки

У середу, 18 грудня, на Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили механізований наступ російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

Відомо, що загарбники намагалися розширити плацдарм біля річки Оскіл.

відео дня

"Ворог двома колонами бронетехніки висунувся двома напрямками. Однак підрозділи Сил оборони не дали ворогу просунутись вперед.", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що в результаті злагодженої роботи підрозділів: батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, десантників 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади та гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" було уражено та знищено 21 одиницю бронетехніки противника.

Зокрема, знищено 2 танки Т-80 та 9 ворожих БМП.

Крім цього, українські захисники уразили ще МТ-ЛБ (багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач), БТР та 8 БМП.

"Спільними зусиллями декількох підрозділів Сил оборони механізований наступ противника на Купʼянському напрямку відбили.", - підкреслили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

Дивіться відео, як ЗСУ знищують ворожу техніку:

Армія РФ хотіла атакувати з двох напрямків: ЗСУ відбили масований штурм

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомляв, що на кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. Головком додав, що Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.

Також Сирський заявив, що чисельність угруповання військ країни-агресора Росії в Україні постійно зростає. Цього року, за оцінками спецслужб, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів.

Як писав Главред, 18 грудня, російські військові окупували село Сонцівка Донецької області. Росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожового, у Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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