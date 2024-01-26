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Загроза для Авдіївки: у ЗСУ розповіли про підготовку РФ масованого штурму

Олексій Тесля
26 січня 2024, 10:48оновлено 26 січня, 11:23
РФ може активізувати штурмові дії з використанням техніки, не виключив Сергій Цехоцький.
Авдіївка, танк рф
РФ збирає сили для штурму Авдіївки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, МО РФ

Російські окупанти продовжують спроби штурму Авдіївки Донецької області, посилюючи артобстріли, при цьому ЗСУ тримають свої позиції, розповів майор ЗСУ Сергій Цехоцький.

За останні дні спостерігається велике скупчення розвідувальних дронів РФ, при цьому окупанти намагаються вивчити локації наших бійців, їхні загородження, повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український офіцер не виключає, що противник готується до більш масованого штурму. Зазначається, що РФ може активізувати штурмові дії з використанням техніки.

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"Вони (окупанти, - ред.) у район Донецька перекинули танки, перекинули свіжі війська. Мабуть, є якась задумка. Але розвідка боєм, яку вони проводять кожного дня і кожної ночі, результатів їм не дає, тому, мабуть, важко визначитися, в який напрямок бити", - каже він.

Співрозмовник зазначив, що росіяни намагалися оточити Авдіївку, однак не змогли цього зробити. Водночас вони штурмували Авдіївку "в лоб", намагаючись здійснити так звані виходи через каналізаційний люк, так звану трубу. Прориви теж успіху не мали.

"Мабуть буде, але ми до цього готові завжди, тому гідно їх зустрінемо", - додав Цехоцький.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що росіяни оточили Авдіївку з трьох боків, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості. З початком штурму росіяни почали буквально "душити" Авдіївку з трьох боків. При цьому на першому етапі ЗСУ впоралися з відбиттям атак і навіть зуміли посилити позиції.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як раніше повідомлялося, Авдіївка під загрозою захоплення. Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України бої за Авдіївку
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