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Загроза для АЕС: для чого в Україні вводять превентивні відключення світла

Юрій Берендій
12 листопада 2024, 17:19
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Превентивні відключення електроенергії через загрозу ударів стратегічної авіації РФ є цілком доцільним кроком, зазначає аналітик.
Загроза для АЕС: для чого в Україні вводять превентивні відключення світла
Для чого в Україні вводять превентивні відключення світла / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні можуть й надалі застосовувати превентивні відключення світла
  • Дефіцит в енергосистемі в Україні наявний протягом останнього місяця

Превентивні відключення електроенергії в областях України у разі загрози застосування стратегічної авіації РФ можуть стати постійним явищем. Про це в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Корольчук зазначив, що в нинішніх умовах цей крок цілком обґрунтований.

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Він вказує на те, що будь-яке непередбачуване навантаження на блоки АЕС може призвести до ремонту одного, двох або навіть трьох енергоблоків, що одразу призведе до відключень електроенергії.

"Зараз працюють дев'ять блоків, 2000 мегават виробляють теплові електростанції, які відремонтували, і ГЕС за необхідності зливають воду. Усе, більше в нас по суті нічого немає. За винятком імпорту електроенергії, яку поки що беруть у незначних обсягах зі стабілізаційною метою", - говорить експерт.

Він підкреслив, що в енергосистемі наявний дефіцит. Укренерго повідомляє про це вже протягом останнього місяця, і для його компенсації коригують роботу промислових підприємств, зокрема, знижуючи їхнє споживання в пікові години.

Експерт резюмує, що таким чином, ці заходи допомагають зменшити навантаження на енергосистему.

Загроза для АЕС: для чого в Україні вводять превентивні відключення світла
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Відключення світла по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 листопада, в кількох областях України запровадили екстрені відключення електроенергії через загрозу ударів по об’єктах енергетики. Як повідомили в компанії Yasno, світло зникло у восьми регіонах.

З настанням холодів в Україні почав відчуватися дефіцит електроенергії, а загроза нових атак з боку Росії лише зростає з наближенням зими. Це може призвести до аварійних відключень, зазначив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Видання Politico опублікувало матеріал про те, що Україна може пережити одну з найважчих зим із відключеннями світла до 20 годин на добу. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко оцінив такий прогноз як малоймовірний. Він пояснив, що Україна значно посилила захист енергетичної інфраструктури та підготувала аварійні бригади для швидкого реагування.

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Юрій Корольчук відключення світла
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