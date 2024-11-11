Коли відмінять аварійні відключення світла: в 'Укренерго' дали відповідь

Коротко:
- Аварійні відключення електроенергії в Україні були тимчасовими
- Скоро відключення світла будуть відмінені
В "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення електроенергії, які застосовувалися у багатьох областях України у понеділок, 11 листопада, були тимчасовими і скоро будуть відмінені.
Про це йдеться у заяві компанії у Telegram. Також там додали, що інформацію про відміну відключень можна буде знайти на офіційних сторінках обленерго у регіонах.
"Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.
У той же час в компанії закликали споживачів ощадливо споживати електроенергію у ранкові та вечірні години та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00
"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", – зазначили в "Укренерго".
Як раніше повідомлялося, що у багатьох областях України зникло світло. В понеділок, 11 листопада, в частині України запровадили екстрені відключення світла у зв’язку з загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Ввечері 10 листопада повідомлялося, що РФ атакувала Україну балістикою і КАБами – у двох містах пролунали вибухи. Російські окупанти атакували Запоріжжя та Дніпро.
Вранці 11 листопада стало відомо, що РФ завдала авіаударів по Запоріжжю – є загиблий, серед постраждалих – діти. Унаслідок атаки постраждали три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років. Загалом поранено 21 людину.
Також стало відомо, що в ніч на 11 листопада РФ атакувала дронами Миколаїв, загинули 5 осіб. Під удар потрапив приватний одноповерховий будинок і чотириповерхівка. Сталося руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на 4 і 3 поверхах чотириповерхового будинку.
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