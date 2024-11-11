У багатьох областях України зникло світло: у чому причина

Аби захистити енергосистему від атак, в Україні запровадили екстрені відключення.

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По всій Україні масштабні відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

У Києві та восьми областях зникло світло

Екстренні відключення електроенергії застосували через загрозу ракетних ударів

Відключення є превентивними для запобігання пошкодженням енергосистеми

В понеділок, 11 листопада, в частині України запровадили екстрені відключення світла у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях. Про це повідомили в компанії Yasno.

"У зв'язку із загрозою ракетного обстрілу наразі Укренерго застосовує екстрені відключення", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними Суспільного, відключення електроенергії зафіксовано на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Харківщині, а також у Києві.

Екстренні відключення світла також підтвердили в ДТЕК. У компанії зазначили, що за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні відключення електроенергії у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що графіки відключень електроенергії ввели через загрозу ракетного удару.

"Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку", - додали в КМВА.

Міністерство енергетики України повідомило, що в деяких областях оператор системи передачі застосував графіки аварійних відключень електроенергії у зв’язку з загрозою ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Це превентивні дії, необхідні для для запобігання системним пошкодженням обладнання і збереження роботи енергосистеми під час можливих ударів. Просимо всіх з розумінням поставитися до вжиття таких заходів", - пояснили в Міненерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Загроза ракетних атак з боку РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 11 листопада Росія підняла в небо до 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряну тривогу оголосили в багатьох областях України.

Нагадаємо, Росія значно підвищила свої можливості для масованих ракетних ударів по Україні, і, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, окупанти можуть чекати морозів для атаки. Станом на липень 2024 року армія РФ мала 190 ракет Х-101 та щомісяця виготовляла 40-50 нових. Також РФ утримує близько 20 ТУ-95, з яких близько 15 здатні виконувати польоти, готуючись до удару.

Крім цього, військовий аналітик Павло Нарожний прогнозує новий масований повітряний удар Росії по Україні в зимовий період, коли електроспоживання досягне піку. Він вважає, що РФ планує комбіновані атаки з використанням "Шахедів", крилатих і балістичних ракет, щоб виснажити українські Повітряні сили.

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