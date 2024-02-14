Загроза великого штурму: РФ націлилася на велике місто на сході - експерт

РФ планує захоплення Куп'янська / Колаж Вікіпедія, Міноборони РФ

Імовірність штурму Куп'янська Харківської області окупантами РФ прокоментував Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він не виключає, що локальна перемога на іншій ділянці фронту може дозволити ворогові змістити акцент на районний центр на Харківщині. Таку думку він висловив у коментарі виданню РБК-Україна.

Експерт не виключає, що на такий крок РФ може піти в разі, якщо вона зможе досягти успіху на Авдіївському напрямку.

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"Наприклад, якщо в районі Авдіївки їм вдасться досягти якогось ситуативного успіху, то вони дійсно можуть перейти на такий рівень уже біля Куп'янська", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила штурми під Куп'янськом. Російські окупанти знизили темпи наступальних дій у Куп'янському районі і, схоже, будуть перебудовуватися, сказав глава РВА Андрій Канашевич.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський на початку лютого сказав, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог посилював там своє угруповання.

РФ стягує техніку під Куп'янськ, повідомив 5 лютого голова Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко. Він закликав Захід усвідомити, наскільки серйозною є ситуація на фронті.

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