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"Ворогові не сподобається": Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська

Андрій Ганчук
9 січня 2024, 21:20
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський доповів про ситуацію навколо Куп'янська, де Сили оборони відбивають атаки російських окупантів.
Залужний, Сирський, Шаптала, Умеров, Куп'янськ
Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогові не сподобається, - Умеров / Колаж: главред, фото: Міноборони, 14-та ОМБР

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров та начальник Генштабу Сергій Шаптала, відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області. Сирський доповів про ситуацію, анонсовані рішення. Про це заявили у Міністерстві оборони України.

Як повідомили у Міноборони, у вівторок, 9 січня, Залужний, Сирський, Умеров і Шаптала прибули у район Куп'янська Харківської області, де відвідали позиції українських військ.

Командувач ОСУВ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив з обстановкою навколо Куп'янська. Там українські військові відбивають систематичні ворожі атаки.

відео дня

Залужний, Сирський і Умеров у районі Куп'янська

Залужний, Сирський
Військове командування готує рішення щодо обстановки в районі Куп'янська / Скріншот Главред

Військові розповіли, що на Куп'янському напрямку успіхів у окупантів немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогові не сподобається", - підкреслив міністр оборони Рустем Умеров.

Ситуація у Куп'янському районі

Британське видання The Telegraph 4 січня випустило матеріал, в якому йшлося про те, що російські війська ведуть підготовку до "нового наземного наступу в Харківській області" у районі Куп'янська. На думку журналістів, окупанти підуть в атаку 15 січня.

Армія РФ готується до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні, припустили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з оцінками експертів, загарбники в 2024 році мають намір взяти Куп'янськ і Борову Харківської області.

У ГУР Міноборони зафіксували певне скупчення окупантів РФ на Куп'янському напрямку. Ситуація може вказувати на їхні наступальні плани. Втім, не можна сказати, що ворог піде в атаку конкретно 15 січня.

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Купянск Олександр Сырский Валерій Залужний війна Росії та України Рустем Умеров
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