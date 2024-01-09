"Ворогові не сподобається": Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров та начальник Генштабу Сергій Шаптала, відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області. Сирський доповів про ситуацію, анонсовані рішення. Про це заявили у Міністерстві оборони України.
Як повідомили у Міноборони, у вівторок, 9 січня, Залужний, Сирський, Умеров і Шаптала прибули у район Куп'янська Харківської області, де відвідали позиції українських військ.
Командувач ОСУВ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив з обстановкою навколо Куп'янська. Там українські військові відбивають систематичні ворожі атаки.
Залужний, Сирський і Умеров у районі Куп'янська
Військові розповіли, що на Куп'янському напрямку успіхів у окупантів немає.
"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогові не сподобається", - підкреслив міністр оборони Рустем Умеров.
Ситуація у Куп'янському районі
Британське видання The Telegraph 4 січня випустило матеріал, в якому йшлося про те, що російські війська ведуть підготовку до "нового наземного наступу в Харківській області" у районі Куп'янська. На думку журналістів, окупанти підуть в атаку 15 січня.
Армія РФ готується до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні, припустили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з оцінками експертів, загарбники в 2024 році мають намір взяти Куп'янськ і Борову Харківської області.
У ГУР Міноборони зафіксували певне скупчення окупантів РФ на Куп'янському напрямку. Ситуація може вказувати на їхні наступальні плани. Втім, не можна сказати, що ворог піде в атаку конкретно 15 січня.
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