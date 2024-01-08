Росіяни наступають в Куп'янському лісі: намагаються прорвати оборону ЗСУ

Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію.

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Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники продовжую вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі та намагаються прорвати оборону Збройних сил України і просунутися в напрямку Куп'янська.

"На Куп'янському напрямку ситуація залишається складною. Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", - наголосив командувач, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення.

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"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", - зазначив Сирський.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму. В окупованій Євпаторії наші бійці уразили два важливих військових об'єкта російських загарбників, розповіли представники партизанського руху Атеш.

ЗСУ відвойовують населені пункти. На південному фронті українським військовим вдалося частково звільнити населені пункти поблизу Великої Новосілки. Основною ціллю для росіян, мабуть, буде оточення Авдіївки.

Війська РФ активно атакують на двох напрямках. Російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку Донецької області, сказав представник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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