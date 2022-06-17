Угробив купу десантників: у РФ відсторонили генерала за величезні провали в Україні

У РФ провели заміни в командуванні силами ПДВ

В Росії відсторонили від командування силами повітряно-десантних військ генерал-полковника Андрія Сердюкова за провал операції в Україні та масові втрати десантників. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Новим командувачем призначено генерал-полковника Михайла Теплінського. Він є уродженцем Донецької області. Начальником штабу-першим заступником призначений генерал-лейтенант Анатолій Концевий.

"Сподіваємося, що вони разом зі своїми підлеглими і надалі добре підтримають традиції випускників Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища", – іронізують в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається також, що інформація не підтверджена.

​Андрій Сердюков / Фото Вікіпедія

Андрій Сердюков - командувач повітряно-десантних військ ЗС РФ, генерал-полковник, повідомляє ГУР Міноборони. Закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище (військовий інститут) ім. В. Ф. Маргелова (1983 р), загальновійськову академію ЗС РФ ім. М.В. Фрунзе (1993 р.), військову академію ГШ ЗС РФ (2009 р.).

Бере участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує угрупуванням повітряно-десантних військ. Підпорядковані Сердюкову підрозділи причетні до військових злочинів проти мирного населення.

Сердюков керував підрозділами Південного військового округу в ході анексії Криму в лютому 2014 року, в ході бойових дій на Донбасі. Відповідав за формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей 1 і 2 армійських корпусів російських військ, здійснював безпосереднє керівництво ними.За участь у російській агресії на Донбасі отримав військове звання "генерал-полковник".

У 2018 році як командувач групи російських військ в Сирії планував і керував проведенням військових операцій, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення, що було кваліфіковано міжнародним співтовариством як військовий злочин.

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Як повідомляв Главред, 3 червня фахівці з розслідувальної команди Conflict Intelligence Team повідомили, що Олександр Дворніков ймовірно знятий з посади командувача угрупуванням агресорів в Україні. Операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко. Раніше він командував Східним військовим округом, а в останні роки був заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу з військово-політичної роботи.

Раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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