"Сирійського м'ясника" Дворнікова відсторонили від командування окупантами в Україні-CIT

Є безліч відомостей про відсторонення генерала Олександра Дворнікова від командування армією Росії в Україні говорять в групі Conflict Intelligence Team.
Воєначальник окупантів Олександр Дворніков (відомий у світовій пресі як "сирійський м'ясник") знятий з посади командувача угрупованням агресорів в Україні. До такого висновку прийшли фахівці з розслідувальної команди Conflict Intelligence Team.
З посиланням на свої джерела вони кажуть ‒ Дворнікова прибрали від командування. І операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко. Раніше він командував Східним військовим округом, а в останні роки був заступник міністра оборони РФ Сергія Шойгу з військово-політичної роботи.
"По суті, це такий головний політрук всієї Русі, головний замполіт", - говорить член команди CIT Руслан Левієв.
Він зазначив - поки невідомо, чому Дворнікова відсторонили і не може достовірно стверджувати, що це стало результатом його провалів на посаді командувача.
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Нагадаємо, раніше авторитетне американське видання The New York Times повідомило - є сумніви з приводу, чи як і раніше російським окупаційним корпусом в Україні командує генерал Олександр Дворніков. Оскільки в другій половині травня він зник з будь-яких радарів.
Більш того, є інформація, що управління військової агресій проти України взяв під особистий контроль російський диктатор Володимир Путін.
Сам генерал Дворніков до 2016-го близько року взяв на себе командування російськими військами в Сирії.
Західні журналісти та експерти його прозвали "сирійський м'ясник" - за виняткову жорстокість по відношенню до мирного населення.
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