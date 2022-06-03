"Сирійського м'ясника" Дворнікова відсторонили від командування окупантами в Україні-CIT

Олександр Дворніков / ua.depositphotos.com

Воєначальник окупантів Олександр Дворніков (відомий у світовій пресі як "сирійський м'ясник") знятий з посади командувача угрупованням агресорів в Україні. До такого висновку прийшли фахівці з розслідувальної команди Conflict Intelligence Team.

З посиланням на свої джерела вони кажуть ‒ Дворнікова прибрали від командування. І операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко. Раніше він командував Східним військовим округом, а в останні роки був заступник міністра оборони РФ Сергія Шойгу з військово-політичної роботи.

"По суті, це такий головний політрук всієї Русі, головний замполіт", - говорить член команди CIT Руслан Левієв.

Він зазначив - поки невідомо, чому Дворнікова відсторонили і не може достовірно стверджувати, що це стало результатом його провалів на посаді командувача.

читайте такожДвірників зник з Донбасу: РФ змінила командувача наступом-NYT

Нагадаємо, раніше авторитетне американське видання The New York Times повідомило - є сумніви з приводу, чи як і раніше російським окупаційним корпусом в Україні командує генерал Олександр Дворніков. Оскільки в другій половині травня він зник з будь-яких радарів.

Більш того, є інформація, що управління військової агресій проти України взяв під особистий контроль російський диктатор Володимир Путін.

Сам генерал Дворніков до 2016-го близько року взяв на себе командування російськими військами в Сирії.

Західні журналісти та експерти його прозвали "сирійський м'ясник" - за виняткову жорстокість по відношенню до мирного населення.

Інші новини:

Дивіться новини Донбасу онлайн