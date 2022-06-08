Росіяни швидко знайшли заміну ліквідованому генералу Кутузову: наступник такий же "м'ясник"

полковник Олег Сеньков / Facebook Р. Цимбалюка / УНІАН

У Російській Федерації, країні-агресорі, оперативно знайшли заміну вбитому ЗСУ 5 червня генерал-майору Роману Кутузову. Як повідомляє український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook, замість того командиром 1-го армійського корпусу угруповання терористів "ДНР" був призначений полковник Олег Сеньков.

"У РФ вже знайшли заміну загиблому 5 червня генерал-майору Роману Кутузову. Новим командиром 1 армійського корпусу ДНР призначений полковник Олег Миколайович Сеньков. До призначення в 1 АК Сеньков командував 42 мотострілецькою дивізією (в/ч 27777, Ханкала, Чеченська Республіка), А до цього 7 військовою базою (в/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія). За свою службу Сеньков зарекомендував себе як кар'єрист, який готовий на все, аби отримати бажану посаду і звання", ‒ пише журналіст.

За даними джерел Цимбалюка, вже за пару діб на новій посаді Сеньков встиг викликати у підлеглих сильні обурення з ненавистю. Журналіст стверджує, що свій новий пост полковник армії окупантів сприймає як шанс стати генералом. І заради цього готовий на будь-які втрати особового складу і техніки.

"Для Сенькова призначення на посаду командира 1-го АК - це так сильно бажана генеральська зірка і можливість призначення на одну з керівних посад в Південному окрузі. Тому в способах і методах досягнення задуманого Олег Миколайович себе обмежувати точно не буде", - зазначив Цимбалюк.

За інформацією журналіста, Сеньков свої мрії про генеральські лампаси почав реалізувати відразу - незважаючи ні на що (особливо на втрати "армії ДНР").

"За словами офіцерів 1-го армійського корпусу, не встигнувши вступити на посаду, Сеньков вже зарекомендував себе як "кінчений негідник". На першій нараді з командирами підпорядкованих військових частин він не соромився у виразах і заявив, що "всі завдання необхідно виконати будь-що", попри втрати в особовому складі – військовослужбовців 1 і 100 бригад і 11 полку "ДНР"", ‒ підсумував Цимбалюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що про ліквідацію ЗСУ високопоставленого окупанта, генерал-майора Романа Кутузова, стало відомо в неділю, 5 червня.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що він був командувачем 1-м армійським корпусом "ДНР".

Пізніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив - у російського командування значні проблеми, оскільки рядові військові відмовляються йти в наступ.

"Російський генерал-майор Кутузов загинув, намагаючись підрозділ ВДВ - "елітну" частину - кинути в наступ. Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдатів в атаку. І це далеко не перший такий випадок. Це показує, що у росіян дуже великі проблеми: багато "відмовників", – сказав він.

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