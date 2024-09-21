Удари українською зброєю: Зеленський про деталі атак на ракетні арсенали РФ

Україні потрібна повноцінна далекобійність, наголосив президент Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував удари по цілях у РФ / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, скріншот

Україна потребує повноцінної далекобійності для захисту від російської агресії, і продовжить працювати з партнерами, щоб отримати необхідні дозволи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якби ми могли всю нашу точність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація взагалі у війні була б значно кращою за нашу безпеку - за безпеку України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як цієї російської. Ми переконуємо партнерів - і продовжимо говорити про це наступного тижня, - що Україні потрібна повноцінна далекобійність. І не тільки наші власні дрони, не тільки наші власні ракети, які поки що не мають достатньої дальності, а й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору, від Росії", - наголосив він у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що Україна завдала ураження по арсеналах у Росії своєю зброєю, без допомоги партнерів.

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"Маємо чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта... Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет і керованих авіабомб - усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій", - каже він.

Зеленський додав, що удари завдавалися завдяки українським можливостям і вітчизняній зброї - "без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу".

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про те, що дрони СБУ уразили склад із ракетами для Іскандерів і військовий аеродром РФ. На ураженому складі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів РФ.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії розповіла про удар по арсеналу в РФ. Потужні вибухи спричинили ланцюгову реакцію і величезну втрату снарядів.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

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